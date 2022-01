Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in București este marți de 2,97 la mie, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica, astfel ca este de așteptat ca miercuri aceasta sa depașeasca pragul de 3 la mie. In cazul localitaților cu incidența de peste 3 la mie, școlile și gradinițele care au rata de vaccinare…

- Incidenta cazurilor de COVID-29 in Bucuresti a ajuns marti la 2,97 la mie, in crestere fata de ziua precedenta, cand era de 2,57C, potrivit DSP Bucuresti. Capitala se apropie de scenariul rosu, unde vor intra in vigoare noi restrictii.

- Rata de incidența din București a crescut pentru a 13-a zi consecutiv și a ajuns la valoarea de 2.97, arata datele publicate marți, 11 ianuarie, de DSP București . Este o creștere de 0.40 fața de ziua precedenta, iar Capitala este foarte aproape de scenariul roșu, adica de pragul de 3 la mia de locuitori.…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in Bucuresti a ajuns luni, 10 ianuarie, la 2,57 la mia de locuitori. Potrivit DSP Bucuresti, incidenta imbolnavirilor in Capitala a ajuns la 2,57, valoare care nu a mai fost inregistrata de la sfarsitul lui noiembrie 2021. Duminica, valoarea acestui indicator era 2,17.…

- Prefectura Capitalei a anuntat ca incidenta in Bucuresti, duminica pana la ora 13.30, este de 2.04 la mia de locuitori si ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 191 de cazuri noi de imbolnavire cu SARS-CoV-2 si 10 decese. De asemenea, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 1.606 persoane, FAZA…

- Toate județele din regiunea Moldovei sunt, din nou, dupa zece saptamani, in scenariul verde Covid. Ultimele doua care au reintrat in acest scenariu sunt județele Galați și Iași. In Suceava, incidența se apropie de 1 la mie. In județul Iași, dintre marile localitați, doar municipiul Iași mai este in…

- Incidenta cazurilor COVID din Bucuresti a ajuns duminica, 14 noiembrie, la 6,26 cazuri la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica . Fața de ziua precedenta, valoarea a scazut cu 0,52. Rata de infectare din Bucuresti continua sa scada, iar in ultimele doua saptamani s-a injumatatit si a…

- Incidența in București a ajuns, vineri, la 15,83 la mia de locuitori, in creștere fața de ziua anterioara. Astazi, romanii care locuiesc in Capitala și județul Ilfov ar putea afla daca intra sau nu in lockdown. O orima ședința pe aceasta tema, a specialiștilor din toate instituțiile din Sistemul de…