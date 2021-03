Politistii au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa in cazul accidentului de la Arbore in care a fost implicat un microbuz scolar in care se aflau 19 elevi, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Totodata, el a spus ca se verifica legalitatea transportului public de persoane, in conditiile in care in documentele justificative microbuzul in cauza era omologat pentru transportul a maximum 15 persoane, iar in interiorul acestuia erau 19 elevi. Potrivit IPJ Suceava, in accidentul produs miercuri la Arbore au fost ranite 23 de…