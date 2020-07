Succesul lui Iohannis de la Consiliul European, contestat de doi europarlamentari liberali

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu afirma intr-un editorial publicat in Mediafax ca presedintele Klaus Iohannis a suferit la Bruxelles un esec de proportii la negocierea sumelor care vor reveni Romaniei prin bugetul multianual si programul de relansare postpandemie si atrage atentia asupra clauzelor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge vehement, cu indignare, ideea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, ridicata de Eugen Teodorovici, in cazul in care va refuza desemnarea unui premier din partea majoritații parlamentare, in urma adoptarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban II.…

- O analiza matematica publicata, joi, de revista Scientific American, ilustreaza marja uriașa de eroare a testelor de screening pe care mai multe state le-au comandat pentru a-și fundamenta deciziile de revenire la normalitate. Romania nu a atins inca acest nivel, iar erorile testelor de diagnostic PCR…

- Liderul USR, Dan Barna,critica Strategia Nationala de Aparare a Tariii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, deoarece ”coruptia devine un fenomen secundar”. Mai mult, liderul USR susține ca nu va vota in Parlament aceasta strategie a președintelui Klaus Iohannis, pentru ca marea…

- Poliția de Frontiera a anunțat, sambata seara, ca, in continuarea masurilor de fluidizare a traficului la granița dintre Romania si Ungaria, autoritațile de frontiera din cele doua state permit intrarea in Romania și prin PTF Nadlac II, pe cinci puncte de control. Dupa revolta a zeci de romani care…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a declarat stare de alerta in Romania incepand cu data de 15 mai. In timpul starii de alerta se aplica noi restrictii, inclusiv in ceea ce priveste circulatia. Daca in interiorul locaitatilor de resedinta circulatia este permisa fara declaratie pe…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul unei ședințe avute cu mai mulți miniștri, ca din data de 15 mai nu va mai fi prelungita starea de urgența in Romania, ci va fi instituita starea de alerta. „Starea de urgența nu va fi prelungita. Nu voi emite un nou decret. Și in acest fel data […] The post…