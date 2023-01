Subvenții noi pentru crescătorii de vaci. Câți bani în plus pot aduce ecoschemele Odata cu intrarea in vigoare a Planului Național Strategic (PNS ) 2023-2027, crescatorii de bovine vor avea la dispoziție sume importante prin intermediul ecoschemelor, o noutate pentru acest sector. Acestea se acorda pentru creșterea nivelului de bunastare a vacilor de lapte, avand la dispoziție un plafon in perioada 2023-2027 de 142,75 milioane euro, potrivit Agroinfo .Cuantum total anual estimat al acestei subvenții:1. Evitarea mulsului traumatic și bunastarea ugerului – 50,26 euro/UVM euro/UVM/an,2.Sanatatea ongloanelor – 29,09 euro/UVM euro/UVM/an3. Imbunatațirea zonei de odihna – 20,83 euro/UVM.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

