Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei opt membri ai echipajului unui avion cargo care s-a prabusit sambata seara langa localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei, au decedat, a relatat duminica postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA. Avionul se pare ca transporta „material toxic”, potrivit presei de stat,…

- Cele 8 persoane aflate la bordul avionului prabușit sambata seara la Kavala, care și-au pierdut viața, erau de origine ucraineana. Consulul general al Ucrainei la Salonic, Vadym Sabluk, a mers la locul accidentului, dar nu a dorit sa faca declarații, noteaza iefimerida.gr. Fii la curent cu…

- Liderul companiei aeriene ucrainene Meridian, care detinea avionul Antonov An-12 care s-a prabusit sambata seara, a afirmat pentru Deutsche Welle ca cele opt persoane aflate la bordul avionului care au murit erau cetateni ucraineni.

- Toti cei opt membri ai echipajului avionului cargo care s-a prabusit sambata seara langa localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei, au decedat, a relatat duminica postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA. Epava avionului, un Antonov An-12, urma sa fie examinata de o drona, serviciile…

- Autoritațile spun ca un avion Antonov deținut de o comapanie ucraineana s-a prabușit in apropiere de orașul Kavala, in nordul Greciei, transmite presa locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Compania Valan ICC confirma ca elicopterul inregistrat in R. Moldova, care s-a prabușit in seara de miercuri, 13 iulie, in timpul unei misiuni de stingere a incendiilor in Grecia, ii aparține. Potrivit Valan ICC, pilotul a decedat. Reprezentanții companiei nu precizeaza identitatea acestuia, dar anunța,…

- Autoritatile de frontiera elene estimeaza ca numarul turistilor din Romania preconizat pentru actualul sezon estival va fi de aproximativ 1,4 milioane de cetateni romani, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.

- Imobilul de pe care a cazut ieri o ramura de copac , concomitent cu o porțiune din fațada, este avariat și abandonat, iar la insistența preturii de sector, in anul 2020, in jurul cladirii a fost instalat un gard, pentru a proteja pietonii care circula prin preajma. Precizarile au fost facute de municipalitate.