- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat, miercuri seara, ca nu exista consens in coalitie in privinta categoriilor de pensii speciale care ar trebui eliminate, insa USR PLUS sustine ca ”toate pensiile speciale trebuie sa fie pe masa”. ”Asta scrie acolo in PNRR, sa aducem…

- ”Nu s-a discutat (despre pensii - n.red.). Deocamdata nu am ajuns la un acord in coalitie cu privire la un punct de vedere. Cand vom ajunge la un acord, vom anunta punctul de vedere comun”, a spus Orban. Intrebat daca s-a discutat in coalitie despre pensiile speciale ale primarilor, el a raspuns ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca nu s-a ajuns la un acord in coalitia de guvernare privind pensiile si a adaugat ca se lucreaza la un proiect referitor la toate categoriile de pensii speciale - ocupationale, indemnizatii de diferite tipuri.

- "Coalitia aceasta functioneaza pe un acord de incredere ca Romania nu are in aceasta perioada o alternativa decat aceasta coalitie si fiecare dintre rotitele acestui angrenaj are rolul sau”, a afirmat Barna, la un post TV.Intrebat daca este de acord cu afirmatiile premierului Cițu conform carora, daca…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a explicat la TVR care sunt problemele sistemului de pensii din Romania. „Avem doua probleme mari cu sistemul de pensii in Romania. Unu: nu este sustenabil, in sensul in care in fiecare an trebuie sa mutam o parte de bani de la buget…