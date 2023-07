Stiri pe aceeasi tema

- Recesiunea din zona euro continua pentru al doilea trimestru consecutiv. Chiar daca declinul in termeni de dinamica economica ramane mic – doar 0,1% din PIB, analiștii realiști cred ca acesta este inceputul unor vremuri grele. In condițiile in care deținatorii straini se debaraseaza de obligațiunile…

- Sediul Poliției Locale din Alba Iulia va fi renovat cu bani din PNRR. Primaria cumpara servicii de proiectare Sediul Serviciului Poliția Locala din Alba Iulia, cladire monument istoric aflata pe B-dul Ferdinand nr. 2 din municipiu, urmeaza sa fie renovat energetic cu bani din PNRR. Primaria Alba Iulia…

- SCRISOARE DESCHISA a senatorului Calin Matieș: Gabriel Pleșa trebuie sa invețe ce inseamna dialogul, asumarea și responsabilitatea Draga Gabriel Pleșa, Iți scriu aceasta scrisoare deschisa pentru a-ți aduce la cunoștința importanța noțiunii de dialog, asumarea și responsabilitatea in viața de zi cu…

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, la Enschede, scor 2-1, reprezentativa Italiei si s-a calificat in finala Ligii Natiunilor, urmand sa joace impotriva Croatiei, duminica, la Rotterdam.In Tarile de Jos, la Enschede, Spania si Italia au jucat a doua semifinala din Liga Natiunilor. Ibericii…

- Vulcanul Kilauea, situat pe Insula Mare din Hawaii, a erupt miercuri dimineata, iar fluxurile de lava sunt limitate pentru moment la perimetrul craterului, a anuntat miercuri Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit Reuters.Cea mai recenta eruptie a Kilauea a avut loc…

- Cutremurul, inregistrat la orele 01.51 GMT, a lovit, sambata, la o adancime de 36 de kilometri si a fost detectat la aproximativ 300 de kilometri de coastele caledoniene, informeaza AFP, citat de Agerpres.Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS) a transmis ca seismul produs sambata…

- Liderii celor mai puternice națiuni ale lumii sunt in Japonia pentru summitul G7 care a inceput astazi la Hiroshima. La reuniune participa liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei, Frantei, Italiei, Canadei și Japoniei, dar discuțiile vor fi dominate de cei absenți, adica

- Doua cutremure de pamant cu magnitudini reduse s-au produs la un interval de o singura secunda duminica seara, in falii seismice diferite, la sud de granita dintre Statele Unite si Mexic si au fost resimtite in mai multe zone din comitatul american San Diego, a anuntat Serviciul de prospectare geologica…