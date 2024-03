Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Mossad a mers in Qatar - SUA vin cu o propunere privind incetarea razboiului din GazaSUA au facut o propunere privind numarul de palestinieni incarcerați care ar trebui sa fie eliberați de Israel in schimbul fiecarui ostatic eliberat de Hamas in cadrul unui proiect de armistițiu in Gaza, a…

- Hamas a primit un proiect de propunere de la negocierile pentru armistițiu de la Paris, care include o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni pentru ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt…

- In perioada 23-25 februarie, la Craiova a avut loc Conferința Intersindicala Naționala, la care au participat reprezentanții sindicatelor din invațamant superior, cercetare științifica, telecomunicații, sanatate, fermieri impreuna cu colegi din Franța și Spania. Cu aceasta ocazie, a fost dezbatuta tema…

- Prințul moștenitor William a cerut incetarea razboiului din Fașia Gaza “cat mai curand posibil”, intr-un apel politic rar din partea unui membru al familiei regale britanice. Prințul William a vorbit despre “costul uman teribil al conflictului din Orientul Mijlociu, de la atacul Hamas din 7 octombrie…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminica, intr-o inregistrare video, ca respinge „categoric” conditiile miscarii palestiniene Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre aceasta a unui raport despre atacul din 7 octombrie asupra Israelului, relateaza AFP, citata…

- Șeful diplomației UE, Josep Borrell, spune ca „singura cale” pentru incetarea razboiului din Gaza este crearea unui stat palestinian, conform stiripesurse.ro. Josep Borrell a spus, in timpul conferinței conferința de presa alaturi de prim-ministrul libanez, Najib Mikati, ca dorește sa inceapa o inițiativa…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintiei SUA, Jake Sullivan, si ministrul israelian al afacerilor strategice, Ron Dermer, au discutat marti despre trecerea Israelului la "o faza diferita" a razboiului sau impotriva Hamas in Fasia Gaza.

- Papa Francisc a denuntat luni in mesajul sau de Craciun „situatia umanitara disperata” a palestinienilor in Fasia Gaza, facand apel la eliberarea ostaticilor inca detinuti de Hamas si o la incetare a focului, relateaza AFP.