Șeful Mossad a mers în Qatar - SUA vin cu o propunere privind încetarea războiului din Gaza Șeful Mossad a mers in Qatar - SUA vin cu o propunere privind incetarea razboiului din Gaza SUA au facut o propunere privind numarul de palestinieni incarcerați care ar trebui sa fie eliberați de Israel in schimbul fiecarui ostatic eliberat de Hamas in cadrul unui proiect de armistițiu in Gaza, a declarat sambata un oficial israelian apropiat de negocierile de pace privind Gaza, anunța Mediafax. O delegație israeliana condusa de șeful Mossad se afla la Doha, in Qatar, pentru negocieri indirecte cu gruparea militanta palestiniana Hamas. Este vorba despre negocieri din care face parte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

