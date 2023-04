Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a avertizat ca țara sa are armele necesare pentru a distruge orice inamic, inclusiv Statele Unite, in cazul in care propria existența este amenințata. „Politicienii americani, prinși in capcana propriei lor propagande, raman increzatori ca, in cazul unui…

- NATO l-a criticat pe Vladimir Putin pentru retorica sa nucleara „periculoasa și iresponsabila”, la o zi dupa ce președintele rus a declarat ca intenționeaza sa amplaseze arme nucleare tactice in Belarus. Putin a comparat aceasta mișcare cu SUA care și-a amplasat armele in Europa, insistand in același…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- Statele Unite nu au „niciun indiciu ca (Beijingul) a luat decizia” de a furniza arme Rusiei, dar aceasta posibilitate „ramane pe masa”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Credem ca aceasta decizie nu ar fi in interesul Chinei si a reputatiei sale internationale, careia ii acorda o mare…

- Israelul a denuntat luni ca fiind „unilaterala” declarația Consiliului de Securitate al ONU cu privire la coloniile din Cisiordania si a deplans sprijinul Statelor Unite pentru acest text care neaga, in opinia sa, dreptul „istoric” al evreilor, relateaza AFP. Consiliul de Securitate al ONU a publicat…

- Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a declarat vineri (10 februarie) ca Brazilia a revenit pe „scena mondiala”, promițand sa intensifice masurile de protecție a padurii amazoniene cu ajutorul cooperarii comunitații internaționale. La inceputul zilei, președintele american Joe Biden a descris Statele…

- Coordonatorul de comunicare strategica al Consiliului de Securitate Naționala al Casei Albe, John Kirby, a aparat vineri (6 ianuarie) inițiativa președintelui american Joe Biden de a extinde restricțiile din epoca Trump pentru a expulza rapid migranții cubanezi, nicaraguayeni și haitieni care sunt prinși…

- Statele Unite(SUA) iau in considerare trimiterea de vehicule de lupta blindate Bradley in Ucraina, a declarat miercuri președintele Joe Biden, relateaza CNN. Intrebat daca vehiculele Bradley sunt „pe masa” pentru Ucraina, Biden a declarat unui grup de reporteri ca „da”. Bradley este un vehicul blindat…