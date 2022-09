SUA: Uraganul a provocat inundaţii catastrofale în Florida Puternicul uragan Ian s-a abatut miercuri asupra Floridei, iar vanturile puternice si ploile torentiale care il insotesc au provocat deja inundatii “catastrofale” si pene de curent generalizate, informeaza AFP. Putin in afara traiectoriei uraganului, in apropiere de arhipelagul Keys, conditiile nefavorabile au facut ca o ambarcatiune cu migranti sa se rastoarne, iar paza de coasta continua sa caute 20 de persoane, trei fiind salvate si patru reusind sa inoate pana la tarm. Insotit de vanturi cu viteze de pana la 185 km/h, Ian a atins uscatul de-a lungul coastei Cayo Costa, in sud-vestul statului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ian, furtuna de categoria 4, a lovit miercuri coasta de vest a Floridei, potrivit Centrului Național pentru Uragane, care a avertizat despre „un val de furtuna care pune viața in pericol, cu vanturi catastrofale și inundații”. Descris ca “extrem de periculos”, uraganul de categorie 4 din 5 este insoțit…

- Uraganul Ian a atins uscatul miercuri la vest de Florida ca uragan de categoria 4, pe scara Saffir-Simpson (ce include cinci trepte), a anuntat Centrul National pentru Uragane din SUA (NHC), relateaza AFP. Ian, descris ca un uragan „extrem de periculos”, cu vant ce atinge o viteza de pana la 240 km/h,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca in urmatoarea perioada trebuie sa fie foarte atenți. Respectiv, in conformitate cu datele transmise de autoritațile americane/Centrul Național pentru…

- Administratorul Agenției Federale pentru Managementul Urgențelor (FEMA) din SUA, Deanne Criswell, a declarat la conferința de presa de la Casa Alba de marți (27 septembrie) ca floridienii vor trai cu uraganul Ian „foarte mult timp”. Criswell a spus ca agenția este cel mai preocupata de valuri de furtuna…

