Consumul de stupefiante a explodat în România, iar instituțiile au asistat pasive - expert antidrog Cele mai recemte statistici arata ca la nivelul anului 2022 erau cel putin un milion de persoane care au consumat "cel putin o data in viata" droguri, dar "cu siguranta in noul raport oficial cifra va sari undeva de un milion si jumatate", a afirmat joi Catalin Tone, expert antidrog, citat de Agerpres."Este un trend mondial si european si Romania se incadreaza pe acest trend. Fenomenul a explodat in Romania. (...) Nu toate sunt dependente, (...) dar cu siguranta ca sunt cateva zeci de mii, sute de mii dependentei", a precizat Tone, la conferinta "Dependenta de droguri", un eveniment organizat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

