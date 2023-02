Stiri pe aceeasi tema

- Un parașutist a supraviețuit dupa ce parașuta lui s-a defectat in timpul zborului și a aterizat pe acoperișul unei case, in California. De pe acoperișul casei, barbatul a alunecat jos și a supraviețuit.

- Doi copii și parinții lor au supraviețuit dupa ce mașina in care se aflau a cazut de pe o stanca uriașa și s-a rasturnat de mai multe ori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Precipitațiile foarte abundente care au cazut in noaptea de Revelion au lasat fara energie electrica zeci de mii de locuitori in California. In urma secetei care a afectat serios statul in vara anului 2022, locuitorii au contribuit la refacerea aprovizionarii cu apa a statului american, informeaza Agerpres…

- Un soldat, membru al „beretelor portocalii" din Indonezia, s-a accidentat grav dupa ce a executat o saritura din avion in timpul unui exercitiu, dar parasuta nu i s-a deschis. Salman Krisnes, membru al Comandamentului Fortelor de Reactie Rapida a tarii, participa la un exercitiu de antrenament la Baza…

- Tanarul in varsta de 25 de ani, de profesie electrician, a cazut intr-un cuptor plin cu aluminiu topit la 720C, in timp ce lucra la fabrica din St Gallen, in nord-estul Elveției, potrivit Știri Diaspora.Deși s-a scufundat in metalul topit pana la genunchi, muncitorul a reușit sa infrunte durerea și…

- O ploaie de meteori este considerata un spectacol de lumini stralucitoare și inofensiva pentru oameni, dar in California a avut loc o cadere a unui obiect spațial pe o casa și un incendiu. Dustin Prochita, un american din California, a declarat reporterilor ca unul din globurile de foc de la o ploaie…