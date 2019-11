Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, sambata, ca transcriptul unei a doua convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi publicat in viitorul apropiat de Casa Alba, transmite Reuters. ''Avem inca un transcript care apare, ceea ce este foarte…

- Locotenent-colonelul Alexander Vindman, un consilier in cadrul Consiliului National de Securitate (NSC) la Casa Alba, a dezvaluit in audieri in Congres ca transcrierea convorbirii telefonice de la 25 iulie intre presedintii american Donald Trump si ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la baza anchetei…

- O noua dezvaluire exploziva lovește administrația Donald Trump. Se pare ca fostul consilier pentru securitate naționala, John Bolton, a fost atât de alarmat de tentativele de presare a Ucrainei pentru investigarea rivalilor politici ai lui Trump

- "Vom face tot ce vom putea pentru a coopera cu Congresul", a declarat Mark Esper la postul CBS. Parlamentarii democrati ce ancheteaza in Congresul american, in cadrul procedurii de destituire, au somat lunea trecuta Pentagonul sa le ofere documente cu privire la dosarul ucrainean, care ii…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa iși anunțe demisia in luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind…

- Președintintele american Donald Trump le-ar fi spus ministrului rus de Externe și ambasadorului Rusiei ca ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 nu l-a îngrijorat, a scris Washington Post vineri seara, potrivit AFP. Aceste declarații au fost facute în cadrul întâlnirii…

- Donald Trump a solicitat ”amestecul” Ucrainei in alegerile prezidentiale ameriane din 2020 intr-o convorbire la telefon cu presedintele Volodimir Zelenski, iar Casa Alba a incerat dupa aceea sa faca astfel incat acest apel telefonic sa ramana secret, acuza un lansator de alerta intr-un document exploziv…

- Transcriptul convorbirii telefonice purtate la 25 iulie de presedintele american, Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, facut public miercuri de Casa Alba, confirma nevoia unei anchete in vederea destituirii liderului american, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor…