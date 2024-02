Stiri pe aceeasi tema

- Interviul va fi publicat la ora 18.00, ora Washingtonului (23.00 GMT, ora 1 noaptea a Romaniei), a precizat el intr-o postare alb-negru, pe care sunt afisate fetele celor doi barbati. Tucker Carlson, un apropiat al lui Donald Trump, care a fost mult timp jurnalistul vedeta al canalului Fox News, a mers…

- Politicienii din Germania, din cauza posibilitații ca Donald Trump sa revina la președinția Americii, au inceput o discuție informala despre perspectivele NATO fara Statele Unite ca lider, scrie The New York Times.Trump a afirmat in repetate randuri ca Statele Unite investesc prea mult efort și bani…

- Pentru operatorii de gaze iarna s-a terminat, chiar daca a venit, in sfarșit, frigul, cu temperaturi foarte scazute, in aproape toata Europa, potrivit unei analize Bloomberg. Chiar daca frigul se va menține in restul sezonului, Europa tot ar consuma mult mai puțin gaz natural decat intr-o iarna normala.…

- Cantareata americana Taylor Swift a fost desemnata miercuri, 6 decembrie, Persoana Anului 2023 de catre revista americana Time, anunța BBC. Anul trecut, acest titlu a fost acordat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.„Ma simt mai mandra, fericita și implinita din punct de vedere creativ ca niciodata”,…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din Elvetia, care a fost citat pe larg in Rusia si Ucraina duminica, potrivit dpa, conform Agerpres."Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine pregatiti…

- Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa incheie pacea in razboiul din Ucraina inainte de a cunoaște rezultatele alegerilor americane din noiembrie 2024, a declarat marți un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, pe fondul ingrijorarilor ca o eventuala victorie a fostului președinte…