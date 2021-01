Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, procurorii au spus ca, potrivit politistilor, el a ajuns pe aeroportul O\"Hare cu un zbor de la Los Angeles, pe 19 octombrie. Dupa aproximativ trei luni, sambata dupa-amiaza, Singh a fost abordat de doi angajati ai United Airlines care i-au cerut documente de identificare. Aparent, Singh le-a…

- Polițiștii și procurorii din Constanța au facut joi 23 de percheziții la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infracțional specializat in inșelaciune și care ar fi falsificat diplome de bacalaureat sau certificate de calificare profesionala, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat…

- Curtea de Conturi a descoperit peste 800 de cazuri de nerespectare a legii Curtea de Conturi a descoperit peste 800 de cazuri în care nu a fost respectata legea sau au fost erori în gestionarea fondurilor publice alocate pentru combaterea epidemiei Covid, în perioada starii de urgenta.…

- La o zi dupa ce a fost pusa in funcție Unitatea Mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Municipal Timișoara, patru din cele 12 paturi de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI) sunt deja ocupate de pacienții cu Covid-19.