SUA: Trump îi critică pe şefii Armatei şi Pentagonului Presedintele american Donald Trump i-a criticat pe sefii Armatei si Pentagonului deoarece, in opinia sa, poarta razboaie pentru a creste profiturile companiilor care lucreaza in sectorul apararii, relateaza marti EFE si CNN.



''Nu spun ca armata ma iubeste - soldatii ma iubesc, oamenii de la conducerea Pentagonului probabil ca nu, pentru ca ei vor sa nu faca nimic altceva in afara de a purta razboaie pentru ca toate acele companii minunate care fac bombe si fac planuri si fac orice altceva sa fie in continuare fericite'', le-a spus Trump reporterilor de la Casa Alba.

