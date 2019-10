SUA trimite o delegație redusă la summiturile din Bangkok, riscând să dezamăgească partenerii asiatici SUA și-a redus participarea la seria de summituri Asia-Pacific din Bangkok, de saptamâna viitoare, o mișcare care, aproape sigur, va dezamagi partenerii asiatici, îngrijorați de extinderea influenței chineze, scrie CNBC.



În timp ce președintele Trump este așteptat la forumul Asia Pacific Economic Cooperation din Chile, la mijlocul lunii noiembrie, cel mai înalt oficial al administrației sale care va fi prezent în Bangkok saptamâna viitoare, când Thailanda va gazdui summitul anual East Asia Summit și US- ASEAN Summit, va fi Secretarul de Comerț… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colegul nostru, robotul. Doua treimi dintre angajați au mai multa incredere in roboți decat in șefii lor și sunt incantați de Inteligența Artificiala Aproape doua treimi dintre angajati (64%) acorda o incredere mai mare unui robot decat managerului lor, reiese din cel de-al doilea studiu anual pe tema…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Selectionata de volei feminin a Chinei a castigat pentru a cincea oara Cupa Mondiala la Yokohama, Japonia, dupa ce a invins cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-12) reprezentativa Argentinei. In competiție...

- Dezvoltarea accelerata a capacitaților militare ale Chinei reprezinta principala amenințare la adresa securitații Japoniei, devansand Coreea de Nord, in pofida indiciilor ca regimul de la Phenian are in posesie rachete balistice cu ogive nucleare, se arata intr-un raport anual al Guvernului nipon,…

- Mai mult de jumatate dintre angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ sau vor disparea in urmatorii zece ani, potrivit sondajului PwC ”Upskilling Hopes and Fears”, care arata ca angajatii considera ca actualii angajatori…

- Președintele Donald Trump a anunțat ca SUA și China vor relua în cel mai scurt timp discuțiile legate de comerț, dupa un weekend foarte tensionat pentru cele doua puteri, scrie BBC. "China a sunat aseara...a spus sa ne întoarcem la masa de negocieri. Așa ca ne vom întoarce",…

- Razboiul comercial declanșat de administrația Trump impotriva Chinei, prin taxe vamale punitive și o slabire a cursului dolarului, nu contribuie la redresarea dezechilibrelor comerciale, avertizeaza economistii Fondului Monetar Internațional. Pe un ton neobișnuit de direct, economistul-șef al Fondului,…

- "Asta nu este razboiul meu comercial, este un razboi comercial care ar fi trebuit sa aiba loc cu mult timp in urma. Cineva trebuie sa-l poarte. Eu sunt Cel Ales", a declarat Donald Trump ziariștilor aflați in fata Casei Albe. "Am fost pus aici de catre populatie. Am fost pus de populatie pentru…