SUA trimit solicitanţii de azil mexicani în Guatemala "Unii dintre mexicanii care cauta protectie umanitara din partea SUA ar putea sa fie transferati acum in Guatemala si sa aiba oportunitatea de a cere protectie acolo", a informat un purtator de cuvant al departamentului intr-un comunicat.



Mexicul si-a exprimat imediat "dezacordul" cu aceasta masura, din cauza consecintelor pe care aceasta le-ar putea avea asupra mexicanilor solicitanti de azil in SUA, informeaza Agerpres.



Guvernul mexican "va supraveghea atent respectarea drepturilor omului stipulate in acordurile internationale semnate si ratificate" de catre cele doua tari,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza dur la anuntul premierului Orban despre blocarea intrarii in vigoare a legii care prevedere dublarea alocatiilor pentru copii. Liderul PSD acuza PNL de dubla masura, dupa ce liberalii au fortat anul trecut dublarea alocatiilor, cand PSD…

- Pentagonul a desfasurat miercuri aeronavele RC-135W, E-8C, RQ-4 Global Hawk si RC-135S, capabile sa localizeze geografic semnale, sa capteze imagini aeriene si sa indeplineasca alte functii de recunoastere si supraveghere, a informat contul de Twitter dedicat urmaririi miscarilor aeriene militare…

- Presedintele american Donald Trump a respins marti preocuparile legate de 'cadoul de Craciun' anuntat de Coreea de Nord, afirmand ca este pregatit pentru orice 'surpriza', in contextul termenului limita dat Washingtonului pentru a oferi concesii Phenianului, transmit dpa, Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Coreei de Sud si Japoniei sa plateasca de cinci, respectiv patru ori mai mult pentru stationarea trupelor americane in aceste tari. Multi aliati ai SUA sunt supusi presiunii din partea Washingtonului pentru a-si majora cheltuielile cu apararea.

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat luni satisfactia privind demisia fortata a presedintelui bolivian Evo Morales, vazand in ea "un semnal puternic" pentru "regimurile ilegitime" din America latina si salutand interventia armatei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."SUA saluta poporul…

- Ministerul a transmis ca atacul cu bomba, pentru care este blamata militia kurda YPG, a avut loc la sud-est de orasul Tel Abyad, pe care Turcia l-a capturat intr-o ofensiva militara care a inceput in urma cu o luna. Turcia a stopat inaintarea armatei sale dupa ce a incheiat acorduri cu SUA…

- Președintele SUA, Donald Trump, l-a nominalizat pe Stephen Biegun, reprezentantul special al Washingtonului pentru Coreea de Nord, la funcția de adjunct al secretarului de Stat, scrie Mediafax, citand CNN.