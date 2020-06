Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump nu exclude intreruperea oricaror relatii cu Beijingul, inclusiv a celor economice, intr-un context tensionat al raporturilor bilaterale, transmit AFP si Reuters. "Statele Unite mentin, desigur, o optiune politica, cu mai multe conditii, de a taia toate legaturile…

- Statele Unite ale Americii si Federatia Rusa vor purta negocieri cu privire la controlul armelor pe data de 22 iunie, la Viena, cu cateva luni inainte de expirarea Tratatului privind armele strategice nucleare (START), informeaza marti dpa. Ultimul tratat important intre SUA si Rusia privind…

- Statele Unite nu si-au exprimat disponibilitatea de a extinde Noul tratat START, datand din 2010, in timpul discutiilor recente dintre Moscova si Washington, a declarat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Intr-o convorbire…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat joi, ca Vladimir Putin vrea sa implice China în discuții suplimentare privind limitarea cursei înarmarii, a spus Casa Alba, potrivit AFP."Președintele Trump a reafirmat faptul ca Statele Unite sunt angajate într-o negociere privind…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a anuntat ca Statele Unite vor redeschide un consulat in Groenlanda, dupa mai bine de sase decenii, in ceea ce pare a fi o tentativa din partea Washingtonului de a-si consolida prezenta in regiunea arctica in contextul competitiei pentru putere cu China si Rusia,…

- China a anunțat joi ca va aloca suplimentar 30 de milioane de dolari pentru Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), o decizie care vine la cateva zile dupa ce Statele Unite au anunțat suspendarea contribuțiilor la aceasta instituție a ONU, scrie AFP.„Acest lucru va servi in principal la prevenția și…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Statele Unite au prelungit derogarea anumitor proiecte in domeniul neproliferarii nucleare legate de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian care autorizeaza Rusia, China si statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa continue cooperarea cu Iranul, a anuntat Departamentul de Stat,…