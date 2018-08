Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China reiau miercuri negocierile comerciale, care vor dura doua zile, dar asteptarile sunt scazute in urma scepticismului exprimat de presedintele american Donald Trump, transmite Reuters preluata de news.ro.Discutiile dintre oficiali de rang mediu ar putea crea conditiile…

- Statele Unite ale Americii au cerut duminica Marii Britanii sa renunte la sprijinul fata de acordul nuclear din 2015 cu Iran si sa isi uneasca fortele cu Washingtonul pentru a contracara amenintarea globala pe care acesta considera ca o reprezinta Teheranul, transmite Reuters. In pofida…

- Statele Unite si Mexicul au promis marti ca vor coopera cu state din America Centrala pentru a reuni cat mai curand posibil familii de migranti separate la granita SUA, in contextul in care administratia presedintelui Donald Trump s-a confruntat cu critici asupra acestei masuri, relateaza Reuters,…

- Discutiile intre Statele Unite ale Americii si Coreea de Nord 'avanseaza mai rapid decat anticipam noi', a declarat luni, la Singapore, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, precizand ca negocierile continua inaintea summitului de marti intre presedintele american Donald Trump si liderul de la…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…

- Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat in fiasco, scrie AFP, conform news.ro.Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comunicatul final…

- Daca intalnirea cu Donald Trump din 12 iunie, la Singapore, va fi un succes, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea fi invitat in Statele Unite, a declarat joi presedintele american, citat de Reuters si DPA. Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7…