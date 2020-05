Statele Unite si Marea Britanie au cerut vineri Chinei sa ia in considerare "ingrijorarile serioase si legitime" referitoare la autonomia Hong Kong-ului, in timp ce Beijingul considera ca orice ingerinta in afacerile sale interne este "condamnata la esec", transmite AFP preluat de agerpres. Legea privind securitatea nationala adoptata recent de parlamentul chinez si care vizeaza Hong Kong-ul "risca sa restrictioneze libertatile pe care China s-a angajat sa le respecte in conformitate cu dreptul international", a declarat ambasadorul britanic la ONU Jonathan Allen.



"Daca este pusa in…