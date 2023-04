Stiri pe aceeasi tema

- John Kirby, coordonator pentru comunicarea strategica la Consiliul Național de Securitate al Casei Albe, considera ca acum Federația Rusa „nu este cel mai bun loc” pentru cetațenii americani.

- Casa Alba a declarat joi ca are noi dovezi ca Rusia cauta din nou arme in Coreea de Nord pentru a alimenta razboiul din Ucraina, de data aceasta in cadrul unei ințelegeri care ar oferi in schimb Pyongyangului alimente și alte produse de baza necesare. Este cea mai recenta acuzație potrivit careia Rusia,…

- Calatoria șefei de cabinet din Taiwan, Tsai Ing-wen, in Statele Unite nu va interfera cu planurile SUA de a ține conversații telefonice intre președintele Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping. O astfel de incredere a fost exprimata in cadrul unui briefing regulat pentru jurnalisti de catre coordonatorul…

- Oficialii americani au spus miercuri la CNN ca au fost luate deja masuri pentru ca, in eventualul scenariu in care rușii pun totuși mana pe drona, aceasta sa nu le ofere prea multe informații. Drona americana cazuta in Marea Neagra dupa ce a fost harțuita și, potrivit Casei Albe, lovita de un avion…

- Un purtator de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe a dezmintit duminica existenta unui acord de schimb de prizonieri cu Iranul, anuntat la Teheran, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian declarase cu cateva ore mai devreme…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a confirmat ca delegația prezidențiala a anunțat Rusia despre calatoria președintelui Joe Biden la Kiev. Informarea a fost facuta duminica dimineața, cu cateva ore inainte de plecarea de la Washington, potrivit BBC . Calatoria era…

- Casa Alba a confirmat ca Rusia continua sa primeasca drone din Iran pentru a le folosi in razboiul purtat de Kremlin impotriva Ucrainei, dar nu a comentat inca intentiile Teheranului de a construi o fabrica pentru productia de drone kamikaze pe teritoriul rusesc. Declaratia a fost facuta de John…

- Coreea de Nord va raspunde la orice miscare militara a Statelor Unite si are strategii puternice de contracarare, inclusiv "cea mai coplesitoare forta nucleara", daca este necesar, ameninta Phenianul."Situatia militara si politica din peninsula coreeana si din regiune a ajuns la o linie rosie extrema,…