Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite acuza China de ”încalcari flagrante” ale obligației de a pune în aplicare sancțiunile internaționale contra Coreei de Nord și ofera recompense de pâna la 5 milioane de dolari pentru informații privind încalcarea sancțiunilor, transmite Reuters. Alex…

- China înca nu l-a felicitat pe câștigatorul alegerilor prezidențiale din SUA, Joe Biden, așa cum au facut liderii din multe alte țari, transmite Reuters. Democratul a câștigat în destule state americane pentru a câștiga președinția, dar Donald Trump nu s-a recunoscut…

- Statele Unite au anuntat luni o noua vanzare de armament catre Taiwan pentru un total estimat la 2,4 miliarde de dolari, in timp ce Beijingul este furios din cauza unei vanzari similare anuntate saptamana trecuta, noteaza AFP. In ziua in care China a anuntat sanctiuni impotriva companiilor…

- Administratia Xi Jinping a avertizat, marti, ca va avea reactia "necesara" fata de eventualele vanzari de arme americane catre Taiwan, Beijingul indemnand tarile asiatice sa fie vigilente in legatura cu strategia Statelor Unite in regiune, noteaza Mediafax.Statele Unite trebuie sa opreasca…

- Statele Unite au anunțat joi sancțiuni împotriva celor 18 „principale” banci iraniene, dând o lovitura sectorului financiar din Iran deja tensionat de „presiunea maxima” americana, scrie AFP."Sancțiunile noastre vor continua pâna când Iranul…

- Într-un discurs adresat marți Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (UNGA), președintele chinez Xi Jinping a cerut lumii sa faca eforturi în ”susținerea valorilor pacii, dezvoltarii, echitații, justiției, democrației și libertații împartașite de noi toți”, potrivit…

- China obliga tot mai multi tibetani sa plece din zonele rurale, pentru a participa la diverse formari de tip militar, create recent cu scopul de a-i forma in munca in fabrica, dezvaluie Reuters.

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat miercuri ca a pus sub acuzare cinci cetateni chinezi si doi oameni de afaceri din Malaezia, implicati intr-o campanie larga de hacking care a avut ca tinta de la jucatori de jocuri video la guverne si activisti pro-democratie, transmite Reuters.