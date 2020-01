SUA refuză extrădarea soţiei unui diplomat către Regatul Unit SUA au respins cererea britanica de extradare a sotiei unui diplomat american, acuzata ca ar fi responsabila de un accident rutier mortal in Anglia, a anuntat vineri Ministerul de Interne britanic, citat de France Presse.



"Suntem dezamagiti de aceasta decizie care apare ca o sustragere din fata justitiei", a reactionat o purtatoare de cuvant a ministerului. "Examinam de urgenta toate posibilitatile care ni se ofera", a spus ea.



Harry Dunn, un cetatean britanic de 19 ani, a decedat in coliziunea motocicletei sale cu o masina in centrul Angliei in 27 august 2019.



