- Fugarul Paul de Romania nu va fi extradat in Romania, in urma deciziei definitive a Curții de Apel de la Paris, informeaza Știrile TVR. Ministra Justiției, Alina Gorghiu, susține ca este cautata o soluție pentru reluarea procesului de extradare.„Instanța de fond din Franța a respins predarea invocand…

- Paul Philippe al Romaniei nu va fi extradat din Franta. Decizia Curtii de Apel din Paris ramane definitiva. Ministerul Justitiei, Alina Gorghiu, a transmis ca procurorul de caz francez a facut recurs, dar nu a motivat in termen calea de atac, iar hotararea primei instante a ramas definitiva. Citește…

- Pasagerii unui zbor din Romania au fost supuși controlului de catre polițiștii din Franța la sosirea in Paris. Asta s-a intamplat luni, 1 aprilie, adica dupa ce Romania a intrat in AirSchengen. Printre pasageri se afla și europarlamentarul Vlad Gheorghe, care relateaza ca atunci cand le-a cerut explicații…

- Nationala Croatiei este noua campioana mondiala la polo, dupa ce a invins sambata, la Doha, in urma aruncarilor de departajare, reprezentativa Italiei, scor 14-13. Echipa Romaniei s-a clasat pe locul 10, dar va merge la JO de la Paris gratie retragerii Africii de Sud, potrivit news.ro Tot sambata,…

- Cunoscuta tenismana Virginia Ruzici, care a caștigat titlul la Grand Slam-ul de la Roland Gaross (Franța), in anul 1978 (prima campioana din Romania!), atat la simplu cat și la dublu, n-a stat deloc pe ganduri atunci cand a fost rugata sa trimita un mesaj personalizat pentru clubul care iși desfașoara…

- Franța este blocata de protestele fermierilor care se apropie de Paris. Aceștia nu doar ca blocheaza autostrazile, ci au inceput sa opreasca camioanele cu alimente aduse din strainatate. Așa s-a intamplat cu carnea venita din Romania sau cu legumele din Lituania, care au fost distruse, ba chiar s-a…

- Camioane romanești incarcate cu carne au fost prinse in mijlocul protestelor din Franta. Marfa romaneasca a fost incendiata de protestatari chiar sub privirile poliției. Foto: Profi MediaAgricultorii francezi au devenit violenți in ultimele ore și au blocat accesul in Paris și catre alte mari orașe. Aceștia…

- O delegatie oficiala a Autoritatii Naționale de Reglementare in domeniul Energiei formata din George-Sergiu Niculescu, presedinte și Tatiana Svetlana Iosiper, șef serviciu relatii interinstitutionale, s-a intalnit in data de 15 ianuarie 2024, la Paris, cu doamna Emmanuelle Wargon, președintele Comisiei…