- Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri pentru a doua zi consecutiv peste 70.000 de cazuri de coronavirus si 1.000 de decese, conform bilantului difuzat la ora locala 20:30 de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Statele Unite au atins joi numarul de 2.187.876 de cazuri confirmate de COVID-19 si 118.334 de decese asociate acestei maladii, potrivit unui bilant publicat de Universitatea Johns Hopkins si citat de agerpres.ro. Bilantul de la ora locala 20:00 (vineri, ora 00:00 GMT) raporteaza 28.430 noi contagieri…

- Statele Unite au depasit luni pragul de 80.000 de decese legate de noul coronavirus, potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins, un bilant tragic - cel mai grav inregistrat de o tara - asteptat sa se inrautateasca in urmatoarele saptamani, noteaza AFP.

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Un numar total de 270.927 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la 3.877.772 de cazuri), intre care 153.367 in Europa (la 1.678.495 cazuri), cel mai afectat continent. Statele Unite ale Americii au inregistrat cele mai multe decese (75.781), fiind urmate de Regatul Unit (31.241), Italia (30.201),…

- Cu 2.333 de decese provocate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, bilantul zilnic inregistrat marti in Statele Unite a fost in crestere, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.