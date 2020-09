Stiri pe aceeasi tema

- Vulnerabilitatile financiare ale presedintelui Donald Trump reprezinta o "problema de siguranta nationala", afirma Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, cerand publicarea datelor fiscale ale liderului de la Casa Alba, anunța MEDIAFAX."Din…

- Vulnerabilitatile financiare ale presedintelui Donald Trump reprezinta o „problema de siguranta nationala”, spune Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, cerand publicarea datelor fiscale ale liderului de la Casa Alba.

- Cotidianul New York Times susține ca Donald Trump a platit doar 750 de dolari impozite federale in 2016, anul alegerii sale in functia de presedinte al Statelor Unite. Președintele american respinde acuzațiile. Conform New York Times, presedinte al Statelor Unite ar fi platit doar 750 de dolari impozite…

- Joe Kennedy III, membru al celebrei dinastii politice, a pierdut un scrutin primar foarte urmarit in statul Massachusetts, in fața unui rival democrat care va candida acum impotriva republicanilor pentru un mandat in Senatul SUA. Trump a interpretat rezultatul alegerilor ca pe o victorie a stangii radicale…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat marti ca nu mai are o relatie buna cu omologul sau chinez, Xi Jinping, transmite dpa. ''Am avut o relatie excelenta cu presedintele Xi. Imi place de el, dar acum nu mai am aceleasi sentimente. Nu am mai vorbit cu el de multa…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat marti ca nu mai are o relatie buna cu omologul sau chinez, Xi Jinping, transmite dpa.'Am avut o relatie excelenta cu presedintele Xi. Imi place de el, dar acum nu mai am aceleasi sentimente. Nu am mai vorbit cu el de multa vreme', a declarat…

- Propunerea vehiculata de Donald Trump privind eventuala amanare a alegerilor din noiembrie, sub motivul ca scrutinul ar fi incorect din cauza voturilor prin poșta, se lovește de obstacole legale majore, dar și de refuzul liderilor republicani, scriu BBC și Reuters. Liderul de la Casa Alba, care sufera…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sustinut marti ca nu l-a intrebat niciodata pe omologul sau rus, Vladimir Putin, daca sunt adevarate informatiile despre recompense oferite de Rusia pentru uciderea de militari americani din Afganistan, transmite Reuters potrivit Agerpres. 'Nu am discutat…