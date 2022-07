Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentara republicana Liz Cheney, care ancheteaza asupra modului in care Donald Trump a incercat sa invalideze alegerile din 2020, nu a exclus posibilitatea de a-l infrunta pe fostul presedinte american in alegerile prezidentiale din 2024, informeaza duminica AFP.

- B1 TV va difuza, in premiera, documentarul „Campanii electorale care au facut istorie”, duminica, de la ora 16:00. Filmul prezinta cele mai importante campanii electorale din Statele Unite, din ultimii 60 de ani, alaturi de la profilul celor mai cunoscuți candidați, de la Ronald Reagan si pana la Barack…

- Donald Trump stia ca unii dintre sustinatorii sai erau inarmati atunci cand i-a chemat la Capitoliu, pe 6 ianuarie 2021, si apoi a cautat sa se urce la volanul unei masini pentru a li se alatura, potrivit unei marturii facuta marti in fata Congresului, scrie AFP. Cassidy Hutchinson, fost colaborator…

- La un an si jumatate dupa asaltul asupra Capitoliului SUA, o comisie de ancheta parlamentara l-a acuzat pe fostul președinte american Donald Trump de complot care viza mentinerea lui la putere a informat AFP, preluata de Agerpres. Pe 6 ianuarie 2021, susținatorii lui Donald Trump au atacat Capitoliul,…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat in Congres ca a orchestrat „o tentativa de lovitura de stat" prin asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC. Este vorba de prima ancheta in legatura cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii lui Trump, instigati de presedinte,…

- Conventia anuala a National Rifle Association (NRA), lobbyul american al armelor de foc, urmeaza sa aiba loc vineri in Texas, in pofida masacrarii a 19 copii in acest stat, iar fostul presedinte republican Donald Trump a confirmat ca va lua cuvantul, relateaza AFP. La trei zile dupa un atac armat intr-o…

- Autoritatile sanitare din Grecia au anuntat marti posibilitatea vaccinarii cu a patra doza a unui ser anti-COVID-19 pentru persoanele de peste 60 de ani, mai ales daca acestea prezinta o boala preexistenta, dupa ce au analizat datele epidemiologice inregistrate la nivel national, informeaza AFP. Comisia…