SUA: O jurnalistă a orbit pe viață după ce a fost atacată de poliție O jurnalista a orbit pe viata, dupa ce a fost atacata de politia din SUA. Zeci de reporteri au fost raniti, desi s-au legitimat, relateaza Mediafax.



Politia din SUA a încercat sa disperseze protestatarii pe masura ce conflictele cu protestatarii au escaladat, dupa moartea ui George Floyd, scrie USA Today.



USA Today, o retea ce cuprinde mai multe publicatii din SUA relateaza povestea a zeci de jurnalisti care au fost atacati de fortele de ordine, în ciuda faptului ca multi dintre acestia s-au legitimat.



Atacurile asupra jurnalistilor si echipelor de firmare…

