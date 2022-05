SUA nu vor trimite Ucrainei care pot lovi Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat luni, 30 mai, ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot ajunge in Rusia, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Precizarea liderului de la Casa Alba a venit in urma unor informații potrivit carora administrația Biden se pregatește…

- Casa Alba lucreaza pentru a oferi luptatorilor ucraineni rachete antinava avansate pentru a ajuta la infrangerea blocadei navale a Rusiei, pe fondul ingrijorarii ca arme mai puternice care ar putea scufunda navele de razboi rusesti ar intensifica conflictul, transmite Reuters. Cea mai puternica blocada…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Statele Unite au furnizat informații care au ajutat forțele ucrainene sa omoare mulți dintre generalii ruși care au murit in razboiul din Ucraina, a informat miercuri New York Times, citand inalți oficiali americani. Washingtonul a oferit Ucrainei detalii despre mișcarile de trupe așteptate ale Rusiei…

- Piața ingrașamintelor chimice este in continuare tensionata, in contextul conflictului din Ucraina, cei mai afectați fiind fermierii nevoiți sa faca fața unor prețuri mai mari de cateva ori. Sunt și noutați interesante pe piața, cum ar fi faptul ca Rusia intentioneaza sa majoreze cotele de export pentru…

- Camera inferioara a parlamentului rus (Duma) a adoptat, vineri, o lege care impune o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informatii ”false” in mod intentionat despre fortele armate, Moscova ripostand, astfel, in presupusul razboi informational referitor la conflictului din…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…