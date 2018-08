Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite nu discuta o eventuala recunoastere a revendicarii israeliene privind inaltimile Golan, a declarat agentiei Reuters consilierul national pentru securitatea SUA, John Bolton, aflat in vizita in Israel, conform Agerpres. Israelul a ocupat o mare parte din Golan in razboiul…

- Tel Aviv, 22 aug /Agerpres/ - Guvernul Statelor Unite nu discuta o eventuala recunoastere a revendicarii israeliene privind inaltimile Golan, a declarat agentiei Reuters consilierul national pentru securitatea SUA, John Bolton, aflat in vizita in Israel. Israelul a ocupat o mare parte…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite impotriva Iranului care au efect extrateritorial incalca legislatia internationala, iar autoritatile de la Berlin doresc ca interesele UE sa fie luate in considerare in situatii de acest tip, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului președintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.„Pot spune cu cea mai…

- Apple este acuzata ca a incalcat legislația antitrust dupa ce a forțat operatorii de telefonie mobila din Japonia sa vanda iPhone-urile mai ieftin, dar sa creasca prețul abonamentelor, scrie Reuters . In acest fel, consumatorii au fost prejudiciați prin faptul ca nu au avut cum sa faca o alegere corecta.…

- Mai multe obuze de mortier provenite din Fasia Gaza au vizat marti sudul Israelului, fara a face victime, a anuntat armata israeliana, transmit Reuters, dpa si AFP. Un comunicat al armatei israeliene precizeaza ca au fost lansate 25 de obuze care au vizat diferite obiective si ca majoritatea…

- Recunoasterea suveranitatii israeliene asupra platoului Golan ocupat este unul din principalele subiecte de discutie intre Israel si Statele Unite, a declarat ministrului israelian insarcinat cu Informatiile, Israel Katz, intervievat de Reuters.