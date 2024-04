Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va deschide o noua trecere terestra in Fașia Gaza. Aceasta va avea rolul de a facilita livrarile de ajutoare din Iordania. Punctul de trecere a frontierei va fi in nordul Fașiei Gaza.

- Organismul ONU a adoptat vineri, 5 aprilie, o rezoluție care solicita ca Israelul sa fie tras la raspundere pentru posibile crime de razboi și crime impotriva umanitații in Fașia Gaza, relateaza Reuters. Israelul a respins rezoluția pe care a catalogat-o drept un „text distorsionat”.In favoarea rezoluției…

- „Initiativa Amalthea va continua atat timp cat vor exista nevoile umanitare”, a declarat președintele cipriot Nikos Christodoulides, despre coridorul maritim din țara sa prin care sunt transportate ajutoare catre Fașia Gaza, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.La sfarșitul saptamanii trecute,…

- Administrația Biden este aproape de a aproba vanzarea a pana la 50 de avioane de vanatoare F-15 de fabricație americana catre Israel, intr-o tranzacție care se așteapta sa aiba o valoare de peste 18 miliarde de dolari, susțin trei persoane familiarizate cu aceasta chestiune, potrivit CNN.Informația…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja civilii, relateaza…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut luni, 12 februarie, un apel subtil și voalat la adresa Statelor Unite sa reduca livrarile de armament catre Israel din cauza numarului mare de victime civile in razboiul din Fașia Gaza, informeaza Reuters.Borrell a reamintit ca președintele…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Imaginile din satelit analizate de Centrul de Sateliti al Natiunilor Unite (UNOSAT) arata ca 30% din cladirile din Fasia Gaza au fost distruse sau deteriorate in urma ofensivei Israelului in enclava palestiniana dens populata, relateaza Reuters.