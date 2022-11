Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu declansat la bordul portavionului american USS Abraham Lincoln, care manevra in largul Californiei, a facut noua raniți inainte de a fi adus sub control, a comunicat miercuri US Navy, transmite AFP. ‘In dimineata de 29 noiembrie, un incendiu a fost declarat la bordul portavionului de clasa…

- Doua persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc luni seara la o locuința din Baile Tusnad, judetul Harghita, informeaza Agerpres. Un barbat, in varsta de 63 de ani, și fiica sa, de 25 de ani, au fost raniți in urma deflagrației, care nu a fost urmata de un incendiu. Cei doi au fost…

- Doua persoane sunt in stare critica si alte cinci au fost grav ranite intr-un incendiu produs intr-un bloc de locuinte din Manhattan, a declarat comisarul Laura Kavanagh de la Departamentul de Pompieri din New York, citata de CNN.

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in Turcia, in zona Cappadocia, doi turiști fiind declarați decedați, iar alți trei grav raniți. La bordul balonului se aflau 28 de turiști și 2 membri ai echipajului. „Montgolfierul a efectuat o aterizare brutala, la ora (locala) 8.50 (si ora Romaniei), dupa ce vantul…

- Doi turisti spanioli au murit, iar alti trei au fost raniti marti, in Capadocia, o regiune turistica situata in centrul Turciei, in urma caderii balonului cu aer cald la bordul caruia se aflau, cauzata de rafale violente de vant, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ”Montgolfierul (…) a efectuat…

Patru detinuti au murit si alti 61 au fost raniti in Iran dupa un incendiu survenit sambata seara in inchisoarea Evin din Teheran, a anuntat duminica Autoritatea judiciara iraniana, transmit AFP si Reuters.