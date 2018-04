Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc.

- Imagini cu bombardamentul ordonat de Donald Trump in Siria au fost postate pe retelele sociale. SUA, Marea Britanie si Franta au lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului…

- SUA, M.Britanie si Franta au lansat un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a pedepsi regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic de la Douma, informeaza presa internationala.

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa. AFP transmite ca puternice explozii s-au auzit in capitala Damasc. AGERPRES/ (AS - autor:…

- Premierul Theresa May a convocat o ședința de urgența a cabinetului pentru a discuta poziția Marii Britanii in legatura cu presupusul atac chimic din Siria. Primul ministru a lasat sa se ințeleaga ca Anglia ar fi dispusa sa participe la o acțiune militara. Theresa May a convocat o ședința de urgența…

- Moscova a insinuat miercuri ca loviturile americane impotriva regimului din Damasc ar viza „ștergerea urmelor provocarilor” pe care Occidentul le denunța ca fiind un atac cu arma chimica impotriva enclavei rebele Douma, scrie AFP.