Stiri pe aceeasi tema

- SUA s-au declarat sambata "indignate" de arestarea a zeci de protestatari la Hong Kong in timpul protestelor de Ziua Nationala a Chinei, relateaza dpa. Ziua de 1 octombrie este folosita de unii protestatari ca zi de actiune pentru a-si exprima nemultumirile fata de modul in care Beijingul conduce…

- Statele Unite vor interzice importarea unor bunuri din provincia Xinjiang a Chinei din cauza acuzațiilor privind abuzurile comise de Beijing împotriva minoritații uigure, relateaza BBC.Autoritațile americane afirma ca „munca forțata” a fost folosita pentru producerea bunurilor,…

- Raportori speciali ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) au avertizat vineri China ca legea sa controversata asupra securitatii in Hong Kong constituie un risc pentru libertatile din aceasta fosta colonie britanica, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Legea a intrat in vigoare la sfarsitul…

- Imagini rare au fost surprinse de satelitii companiei americane Planet Labs. La intrarea bazei navale Yulin, din Insula Hainan, a fost descoperit un submarin nuclear de atac de tip 093, scrie CNN. Imaginile publicate pe retelele de socializare ale postului Radio Free Asia au atras imediat zeci…

- Ca urmare a adoptarii noilor legi ale securitații impuse de China, Departamentul de Stat al SUA a transmis ca a notificat autoritațile din Hong Kong in legatura cu suspendarea sau anularea a trei acorduri bilaterale cu provincia semiatonoma, conform Reuters. Acordurile vizeaza extradarea, transferul…

- Cand a transmis Occidentului ca nu accepta nicio ingerința in treburile interne ale Chinei, Xi Jingping n-a fost suficient de convingator. Luni, 10 august, „partenerii” din Vest s-au lamurit, insa, cum stau lucrurile – Beijingul a pus genunchiul pe grumazul libertații de exprimare in Hong Kong arestandu-l…

- A doua cea mai mare economie din lume a inregistrat o scadere accentuata in primele trei luni ale anului in timpul izbucnirii pandemiei de coronavirus. Insa cifrele raportate miercuri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei (PIB) a revenit pe crestere in perioada aprilie-iunie. Cfrele sunt…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au cerut luni retragerea noii legi privind securitatea in Hong Kong, act normativ adoptat de Beijing, si s-au declarat profund ingrijorati de erodarea libertatilor fundamentale in fosta concesiune britanica, indica un comunicat al legislativului…