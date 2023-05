SUA interzic noi exporturi către Rusia. Cum arată noile restricții americane Noile restrictii americane vizeaza articole ce pot fi folosite pentru a ajuta armata rusa, inclusiv articole folosite in viata de zi cu zi, precum uscatoarele de rufe, plugurile de zapada si masinile de muls, ce au componente care, considera SUA, ar putea fi refolosite pentru a sprijini masinaria de razboi a Moscovei. “Acum nu mai poti expedia nici macar lentile de contact sau ochelari de soare”, a declarat avocatul Kevin Wolf, fost oficial al Departamentului de Comert al SUA, examinand noile reguli. Wolf spune ca “ar fi mai simplu sa se descrie articolele care nu sunt supuse controlului la export… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

