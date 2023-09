Presedintele SUA, Joe Biden, a obtinut duminica posibilitatea de a incheia acorduri importante cu Vietnamul in domeniul semiconductorilor si al mineralelor rare, in timp ce natiunea din Asia de Sud-Est, care capata o importanta strategica, a ridicat relatia cu Statele Unite la cel mai inalt statut diplomatic, alaturi de cele cu China si Rusia, relateaza Reuters. Washingtonul face presiuni de luni de zile pentru aceasta ridicare a statutului relatiilor, deoarece considera ca Vietnamul este o tara-cheie in strategia pe care o are de a proteja lanturile de aprovizionare globale de riscurile legate…