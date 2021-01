SUA: Începe bătălia din Senat: șase dintre nominalizații cabinetului Biden vor merge în fața comisiilor Deși se va acorda o atenție sporita inaugurarii miercuri a lui Joe Biden, adevarata batalie din aceasta saptamâna ar putea veni atunci când comitetele din Senat organizeaza audieri de confirmare pentru câteva dintre alegerile Cabinetului președintelui ales, potrivit Foxnews.com.



Audierile de confirmare sunt adesea marcate de diferențe partizane, iar saptamâna aceasta nu va fi probabil diferita. În noiembrie, senatorul republican de Florida, Marco Rubio, care face parte din comitetele de informații și relații externe ale Senatului, și-a exprimat opoziția larga… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile de constituire a noului Legislativ s-au derulat rapid, astfel ca acum se cunoaște și componența comisiilor permanente ale celor doua camere ale Parlamentului Romaniei. Patru din cei șase parlamentari de Giurgiu ocupa funcții de conducere in acest mandat, in comisiile permanente. Cel mai…

- Japonia intentioneaza sa dezvolte sisteme de rachete capabile sa atinga teritoriul Coreei de Nord, în cadrul unui plan de suplimentare a capabilitatilor militare care ar oferi Guvernului de la Tokyo posibilitatea de lansare a unui atac preventiv, conform publicatiei The Wall Street Journal. Parlamentarii…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a cerut marti Congresului american sa voteze fara intarziere un plan de ajutor ''robust'' pentru economia americana care incearca sa se redreseze dupa criza provocata de pandemia de COVID-19, ''o tragedie'' pentru multi americani potrivit viitorului secretar al…

- Presedintele-ales, Joseph Biden, si-a prezentat marti primii membri ai viitoarei Administratii de la Washington, subliniind ca Statele Unite sunt pregatite sa revina la colaborarea cu aliatii pentru un rol de conducere pe plan mondial, potrivit Mediafax. "Astazi, sunt pregatit sa…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, candidat PNL la alegerile parlamentare, a declarat luni ca asteapta ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sa ia o decizie in ceea ce priveste "coruptii de pe listele PSD" la alegerile parlamentare. "Am venit la sediul PSD pentru a-i spune domnului Ciolacu sa isi asume…

- Magistratii Tribunalului Iasi au decis ca este nelegala decizia luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi prin care au fost suspendate cursurile scolare fata in fata pentru a trece in online. Actiunea a fost deschisa in instanta de Asociatia Scolilor Particulare si unitatile scolare…

- In timp ce sociologii prezinta rezultatele sondajelor de opinie publica, pe rețelele de socializare s-au incins discuții aprinse despre candidatul care va prelua președinția dupa turul doi de scrutin. Politologul Alexander Cuznețov, in cadrul unei emisiuni realizate in Studioul Radio Sputnik Moldova,…

- Ministrul de Interne al Estoniei, Mart Helme, si-a anuntat luni demisia dupa ce cu o zi inainte el si fiul sau, Martin Helme, care este ministru de Finante, au spus despre Joe Biden ca este un politician „corupt” care devine presedinte al Statelor Unite in urma unor alegeri „fraudate”.