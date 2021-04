SUA iau în calcul trimiterea de nave de război în Marea Neagră, în semn de sprijin față de Ucraina Statele Unite iau în calcul trimiterea de nave de razboi în Marea Neagra în urmatoarele saptamâni, într-o demonstratie de sprijin pentru Ucraina si pe fondul unei prezente militare crescute a Rusiei la frontiera de est a acestei tari, au declarat surse militare la postul de televiziune CNN, transmite vineri Agerpres. Marina americana opereaza în mod obisnuit în aceasta mare, însa o desfasurare de nave de lupta americane ar trimite Moscovei un mesaj specific potrivit caruia SUA urmaresc îndeaproape manevrele din aceasta zona, potrivit surselor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

