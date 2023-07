Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a menționat posibilitatea ca Noua Zeelanda și alți parteneri sa participle la pactul de aparare AUKUS, situația care deschide noi punți pe calea comunicarii, dar risca sa irite China

- Semnat duminica, in Noua Zeelanda, acordul va fi dezbatut in Parlamentul din Marea Britanie, in timp ce alte natiuni membre ale CPTPP isi vor finaliza, de asemenea, propriile procese legislative. Mai mult de 99% din marfurile actuale din Marea Britanie care sunt exportate in tarile CPTPP vor fi in curand…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- Biden a facut aceste remarci la o zi dupa ce secretarul de stat Antony Blinken s-a intalnit cu Xi in cadrul unei calatorii in China care a avut ca scop reducerea tensiunilor dintre cele doua tari."Motivul pentru care Xi Jinping s-a suparat foarte tare in ceea ce priveste momentul in care am doborat…

- Liderul chinez a fost primit de catre presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Chinese Premier Says Willing to Work with Germany for Global Stability Chinese Premier Li Qiang met with German President Frank-Walter Steinmeier at the presidential palace in the German capital of Berlinon Monday Video…

- Consiliul guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) se are loc la Viena. Reprezentantul permanent al Chinei pe langa AIEA, Li Song, a criticat cooperarea militara dintre Statele Unite, Marea Britanie și Australia, declarand ca AUKUS consta in faptul ca SUA și Regatul Unit,…

- Proiectele se vor desfașura in perioada 1 iunie – 16 octombrie 2023, in 20 de țari: Portugalia, Marea Britanie, Franța, Polonia, Grecia, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, China, Germania, Noua Zeelanda, Australia, Mexic, Africa de Sud, Bulgar

- NATO intenționeaza sa deschida un birou de legatura in Japonia, pentru a se coordona cu partenerii apropiați din regiunea Indo-Pacific, inclusiv Australia, Coreea de Sud și Noua Zeelanda. Anterior, China avertizase blocul militar transatlantic in privința