SUA: Descoperire șocantă făcută de un băiețel de 6 ani Un baiețel de 6 ani, din SUA, a descoperit, in timpul unei vizite intr-o rezervație din statul american Michigan, ceva ce ar fi incantat orice paleontolog. Copilul a gasit, intamplator, un dinte de mastodont. Baiatul a declarat ca, in urma acestei descoperiri, și-a gasit și menirea in viața. „Am simtit ceva sub picior, l-am scos afara si semana oarecum cu un dinte”, a declarat baiatul. Baiatul, impreuna cu tatal lui, au dus dintele descoperit la muzeul Universitatii din Michigan, iar paleontologii au confirmat banuiala familiei: e vorba despre molarul unui mastodont, o descoperire rara in aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

