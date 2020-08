Stiri pe aceeasi tema

- Democratii americani au anuntat oficial nominalizarea lui Joe Biden pentru presedintia Statelor Unite, o pozitie pe care o urmareste de 30 de ani. Delegatii si-au exprimat votul prin apel nominal la Conventia Nationala a Partidului Democrat. De obicei, anuntul se face tinand cont de ceilalti contracandidati,…

- Joe Biden a acceptat nominalizarea sa de catre Partidul Democrat pentru a candida la functia de presedinte al SUA, relateaza dpa. ''Este onoarea vietii mele sa accept nominalizarea Partidul Democrat pentru functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii'', a spus Biden,…

- Conventia Nationala a Partidului Democrat, in cea mai mare parte a sa in format virtual, incepe luni in Milwaukee, statul Wisconsin, si va culmina cu nominalizarea oficiala a lui Joe Biden drept candidat la functia de presedinte al SUA la scrutinul din noiembrie in care se va confrunta cu actualul presedinte…

- Conventia Nationala a Partidului Democrat, in cea mai mare parte a sa in format virtual, incepe luni in Milwaukee, statul Wisconsin, si va culmina cu nominalizarea oficiala a lui Joe Biden drept candidat la functia de presedinte al SUA la scrutinul din noiembrie in care se va confrunta cu actualul…

- "Am fost mai mult decat surprins, pentru ca ea a fost mediocra. A avut rezultate foarte slabe la primare si asta e un fel de sondaj", a declarat Trump intr-o conferinta de presa. Democratul Joe Biden a ales-o pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte daca va castiga alegerile din…

- Joe Biden a anunțat, marți, ca a decis sa intre in cursa pentru fotoliul de la Casa Alba alaturi de Kamala Harris. Aceasta a devenit astfel prima femeie afro-americana propusa pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii.

- Un comunicat comun al Marii Britanii, Statelor Unite si Canadei a atribuit atacurile grupului APT29, cunoscut si sub numele de ‘Cozy Bear’, despre care afirma ca aproape sigur opereaza in cadrul serviciilor ruse de spionaj. ”Condamnam aceste atacuri josnice impotriva celor care desfaoara o activitate…