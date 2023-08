Prime Energy, care a fost lansata anul acesta, are 200 mg de cofeina in cutia sa de 350 ml, depasind nivelurile permise de cofeina in Canada, Australia si Noua Zeelanda. Produsele rivale precum bauturile energizante Ghost, ale Anheuser Busch InBev, si bautura energizanta ”Kimade” de la Kim Kardashian contin, de asemenea, 200 mg de cofeina. Monster Energy contine 150 mg de cofeina. Pe masura ce continutul de cofeina din bauturile energizante a crescut de-a lungul anilor, unele tari si comerciantii cu amanuntul au interzis produsele, in timp ce cateva solicita dovada varstei pentru cumparare. In…