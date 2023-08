Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.

- Administratia de la Washington a condamnat vehement, miercuri seara, atacurile armatei ruse asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, notand ca astfel de actiuni submineaza securitatea alimentara mondiala.

- Tensiunile din regiunea Dunarii continua sa escaladeze, dupa ce Rusia a atacat din nou porturile ucrainene Reni și Izmail, intr-o noua runda de explozii devastatoare. Imaginile surprinse de pe malul romanesc au aratat momentele inspaimantatoare in care silozuri de cereale și depozite au fost avariate…

- Președintele Romaniei a transmis un mesaj pe Twitter, dupa atacurile rusești care au avut loc in aceasta dimineața in apropierea graniței Romaniei. “Condamn in mod ferm recentele atacuri ale Rusiei impotriva infrastructurii civile a Ucrainei pe Dunare, foarte aproape de Romania. Aceasta escaladare recenta…