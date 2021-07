Petrolierul M/T Courageous ar fi efectuat transferuri de produse petroliere catre nave care navigau sub pavilion nord-coreean si ar fi efectuat livrari in portul Nampo, in Coreea de Nord, a acuzat vineri, intr-un comunicat, Departamentul american al Justitiei, care citeaza documente judiciare depuse la dosar. Prin aceasta hotarare, pronuntata de catre un judecator federal de la New York, de confiscare a navei, Guvernul american a devenit proprietarul acestui petrolier, cu ocapacitate de 2.734 de tone. Fostul proprietar si operatorul petrolierului – un cetatean al Singaopre, pe nume Kwek Kee Seng…