- Grupul susține ca s-a infiltrat in sistemele radar și a expediat 500.000 de mesaje text catre cetațenii israelieni. "Aveți doar cateva ore la dispoziție pentru a repara sistemele", avertiza mesajul.In urma escaladarii tensiunilor legate de un potențial atac iranian, Handala a dat publicitații o declarație…

- Din nefericire pentru restul omenirii, aceasta nu va fi salvata de elita, potrivit lui Harari. In schimb, vor fi lasați sa se "inece".Harari, al carui al doilea prenume se intampla sa fie Noe, are o lunga istorie de avertismente cu privire la "Arca lui Noe tehnologica" care, in opinia sa, este destinata…

- Situatie fara precedent in Orientul Mijlociu. Iranul a lansat primul atac din istorie asupra Israelului, cu peste 300 de drone si rachete. Este alerta in majoritatea oraselor iar sirenele antiaeriene au sunat toata noaptea. Armata israeliana spune ca a interceptat majoritatea proiectilelor insa cere…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi dupa ce Iranul a lansat peste 200 de drone si rachete impotriva statului evreu, ca raspuns la o lovitura impotriva consulatului iranian din Damasc, a anuntat presedintia malteza a Consiliului, relateaza AFP,…

- Lumea se afla din nou in mijlocul unui razboi, de data aceasta in Orientul Mijlociu. Iranul a atacat Israelul cu peste 200 de drone și rachete, insa armata israeliana spune ca majoritatea au fost doborate. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi…

- Președintele american Joe Biden i-a transmis sambata premierului israelian Benjamin Netanyahu ca SUA se opun unui contraatac al Israelului impotriva Iranului și nu vor participa la o operațiune ofensiva, relateaza Axios, care citeaza un oficial de rang inalt de la Casa Alba.Potrivit sursei citate, Biden…

- Liderul organizatiei siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a apreciat vineri drept ''inevitabila'' o riposta a Iranului la lovitura efectuata luni asupra consulatului iranian la Damasc si atribuita Israelului, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

- Situația pare sa escaladeze periculos in Orientul Mijlociu! Pakistanul a efectuat joi lovituri pe teritoriul Iranului contra unor luptatori separatiști, a declarat ministerul pakistanez de externe, atacul venind la doua zile dupa ce Teheranul a anunțat ca a lovit baze ale unor militanți afiliați Israelului…