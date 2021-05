Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cibernetic impotriva unui operator major de conducte din Statele Unite, Colonial Pipeline, a dus la oprirea retelei care transporta 45% din carburantul necesar coastei de est a tarii, surse din industrie afirmand ca este vorba despre un atac de tip ransomware, transmite Reuters. Compania…

- Compania transporta 2,5 milioane de barili de benzina, motorina, combustibil pentru avioane si alte produse rafinate pe zi, prin 8.850 km de conducte care leaga rafinarii de pe coasta Golfului de estul si sudul Statelor Unite. Colonial a oprit sistemele pentru a bloca pericolul, dupa descoperirea atacului…

- Experti ai autoritatii de sanatate americane au recomandat vineri reluarea vaccinarii cu serul Johnson & Johnson in Statele Unite, suspendata de la 13 aprilie dupa cazuri rare de tromboza, noteaza AFP.

- Zilele in care experții se adunau intr-o camera ermetica pentru a degusta cafeaua și a da note referitoare la culoare, aroma și gust sunt numarate. O companie din Israel a pus la punct un dispozitiv portabil care poate scana boabele de cafea pentru a le stabili calitatea, cu ajutorul inteligenței artificiale,…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat ca va lansa „un instrument” in Statele Unite, care sa ofere oamenilor informații despre locul in care se pot vaccina, plus o zona speciala de informare COVID-19 pe Instagram. Nu numai atat… Dupa ce a fost criticata pentru ca a permis raspandirea dezinformarii…

- Aproape 140 de tari au stabilit ca termen limita mijlocul anului 2021 pentru a incheia discutiile referitoare la modernizarea regulillor invechite cu privire la cat de mult pot guvernele sa impoziteze comertul transfrontalier si pentru a stabili o taxa minima de impozitare a intreprinderilor la nivel…

- Constructorul auto sud-coreean Hyundai Motor Co a lansat marti crossover-ul electric Ioniq 5, primul model dintre-o familie de automobile electrice care ar urma sa permita Hyundai sa devina al treilea mare producator mondial de automobile electrice in 2025, transmite Reuters. Compania sustine…

- ”EMA a primit astazi cererea de autorizare condiționata a vaccinului anti-COVID-19 al Janssen (n.r. numele folosit pe piața europeana de Johnson & Johnson). EMA va desfașura o evaluare științifica amanunțita intr-un program accelerat pe baza caruia vom acorda autorizarea condiționata de piața”, se arata…