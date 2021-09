Presedintele SUA Joe Biden se va adresa pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP.



Reuniunea, care a avut loc in principal pe ecrane interpuse anul trecut din cauza pandemiei, se desfasoara de data aceasta intr-un format hibrid care combina interventiile in persoana si la distanta.



Aproximativ 100 de sefi de stat si de guvern si-au anuntat intentia de a veni la New York, conform unei liste provizorii de participanti.



Au fost impuse conditii stricte, cu o prezenta pentru fiecare delegatie…