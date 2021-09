Presedintele american, Joe Biden, a primit miercuri reprezentanti ai aripii radicale din Partidul Democrat si mai multi parlamentari de centru pentru a incerca sa-i adune in jurul marilor sale planuri de investitii si cheltuieli sociale, noteaza AFP.



Casa Alba a salutat intalnirile "productive" si "sincere" intr-un comunicat dat publicitatii miercuri seara.



Joe Biden "considera ca are de jucat un rol de unitate", declarase mai devreme in cursul zilei purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki.



"Suntem intr-un moment decisiv in negocierile noastre", iar acest…